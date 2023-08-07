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В Башкирии полицейские задержали толпу вооруженных подростков (видео)

В Башкирии полицейские задержали толпу вооруженных подростков (видео)

10:48, 07 авг 2023

В городе Стерлитамак в прошедшие выходные случился непонятный инцидент: порядка тридцати молодых людей, едва достигших возраста восемнадцати лет, были доставлены в местный полицейское участок. Согласно официальному заявлению пресс-службы МВД по Башкирии, юноши собрались на центральной площади города с пистолетами и прочим оружием, с намерением устроить так называемую «стрелку», но задуманное осуществить не удалось.

По словам правоохранителей, горожане сообщили, что возле ДК «Сода» собралась группа подростков. Часть из них проявляла агрессивное отношение к окружающим, в то время как другие громко рассказывали о наличии у них оружия. На вызов приехали более десятка патрульных машин.

При виде полицейских, молодые люди разбежались в разные стороны, однако через пару часов многие из них были задержаны. По их словам, они собрались на площади для разборок с другой группой молодых людей, но те так и не пришли. У задержанных изъяли 3 пистолета Макарова и несколько ножей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке
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