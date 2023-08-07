В Уфе молодой водитель спровоцировал массовую аварию с пострадавшими
11:13, 07 авг 2023
Утром 5 августа в Уфе произошла авария между двумя автомобилями — «ВАЗ» 14-й модели и «Шкода Октавия». 18-летний водитель «ВАЗа», который двигался по улице Сельской Богородской в направлении улицы Мушникова, не справился с управлением и врезался в попутную машину. В результате столкновения «ВАЗ» съехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ-2107».
Водители отечественных автомобилей и пассажир «семерки» были госпитализированы с различными травмами. После оказания медпомощи, им разрешили покинуть больницу.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Уфы нечаянно убила своего малыша и осталась на свободе.
Читайте также:В Башкирии 15-летнего мотоциклиста насмерть сбил поезд
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Уфе «Шкода» врезалась в остановку. Водитель сбежал
Происшествия в Башкирии
Авария в Татышлинском районе: пьяный водитель ВАЗа врезался в грузовик
Общество в Башкирии
Авария в Октябрьском: пьяный водитель «Нивы» врезался в ВАЗ-2115
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфимском районе: внедорожник въехал в припаркованную на обочине "Газель"