В Уфе молодой водитель спровоцировал массовую аварию с пострадавшими

11:13, 07 авг 2023

Утром 5 августа в Уфе произошла авария между двумя автомобилями — «ВАЗ» 14-й модели и «Шкода Октавия». 18-летний водитель «ВАЗа», который двигался по улице Сельской Богородской в направлении улицы Мушникова, не справился с управлением и врезался в попутную машину. В результате столкновения «ВАЗ» съехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ-2107».

Водители отечественных автомобилей и пассажир «семерки» были госпитализированы с различными травмами. После оказания медпомощи, им разрешили покинуть больницу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Уфы нечаянно убила своего малыша и осталась на свободе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ