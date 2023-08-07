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Жителя Башкирии насмерть засыпало зерном

Жителя Башкирии насмерть засыпало зерном

11:35, 07 авг 2023

Во вторник, 1 августа, на территории Кугарчинского района Башкирии произошел несчастный случай. Недалеко от населенного пункта Воскресенское, рабочий сельскохозяйственного кооператива «Октябрь» погиб под массой зерна.

Согласно информации, предоставленной пресс-центром Республиканской инспекции по труду, инцидент произошел во ходе разгрузки овса с грузовика КАМАЗ в специально подготовленную яму. Во время открытия борта водителя выбросило в яму, где его засыпало зерном. К несчастью, спасти 52-летнего пострадавшего не удалось.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Кугарчинском районе РБ полицейские помогли семье с детьми, ночью застрявшей на трассе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район происшествия несчастный случай смерть
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