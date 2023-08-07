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В Башкирии голову 2-летнего ребенка придавило бампером внедорожника

В Башкирии голову 2-летнего ребенка придавило бампером внедорожника

14:11, 07 авг 2023

В населенном пункте Акбердино, расположенном в Иглинском районе Башкирии произошло страшное происшествие: двухлетний ребенок оказался под колесами тяжелого внедорожного автомобиля. Сев за руль Тойоты rav4, 7-летний мальчик придавил к стене своего братишку. Подробности происшествия рассказало издание «Вся Уфа».

В Минздраве РБ сообщили, что пострадавший был доставлен в уфимскую РДКБ с серьезными травмами головы и грудной клетки. Состояние ребенка крайне тяжелое, и врачи реанимационного отделения сейчас прилагают все силы, чтобы спасти жизнь маленького пациента.

Компетентным органам предстоит разобраться во всех деталях инцидента.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жителя Иглинского района Башкортостана насмерть придавило трактором.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия
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