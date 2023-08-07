В Башкирии ушли купаться и пропали двое мужчин

22:54, 07 авг 2023

В понедельник вечером, 7 августа в Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан поступила информация о происшествии: в районе населённого пункта Юматово Уфимского района ушли купаться и пропали двое мужчин. Предполагается, что они могли утонуть.

По информации ведомства, место для купания в данной локации не оборудовано и обозначено специальными запрещающими знаками. Согласно свидетельствам очевидцев, перед тем как нырнуть в воду, мужчины употребили алкогольные напитки.

На данный момент проводятся поисковые мероприятия вдоль береговой линии. Также намечено проведение подводных поисков с участием специалистов-водолазов.

Следственные органы выясняют обстоятельства несчастного случая, предпринимаются оперативные меры по расследованию произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный