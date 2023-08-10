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В Башкирии водитель без прав погиб, опрокинувшись в кювет

В Башкирии водитель без прав погиб, опрокинувшись в кювет

10:10, 10 авг 2023

Вечером в среду, 9 августа, в Караидельском районе Башкирии, на участке автодороги, соединяющей Куртлыкуль и Татарский Урюш, местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2109, съехал в кювет и опрокинулся. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканской Госавтоинспекции

В результате аварии 57-летний водитель от полученных травм скончался. Сообщается, что погибший не имел водительского удостоверения, а в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, транспортное средство, которым управлял мужчина не стояло на учете в ГИБДД.

Сейчас проводится детальное расследование, в процессе которого выяснят причины и обстоятельства приведшие к аварии.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в ходе СВО погиб житель Караидельского района Башкортостана Ильхам Баков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Караидельский район происшествия ДТП
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