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В Башкирии в массовой аварии с грузовиком погиб водитель BMW

В Башкирии в массовой аварии с грузовиком погиб водитель BMW

09:22, 11 авг 2023

На территории Аургазинского района Башкирии случилось смертельное дорожное транспортное происшествие. Подробности рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По имеющимся данным, на восьмидесятом километре трассы, соединяющей Уфу и Оренбург, произошло столкновение трех автомобилей: БМВ, "Лады Веста" и грузовика Скания.

В результате ДТП от полученных травм скончался водитель БМВ. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Айргазинском районе Башкортостана погиб 18-летний парень, который катался с пьяным другом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия Уфа аварии
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