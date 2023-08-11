В Башкирии в массовой аварии с грузовиком погиб водитель BMW
09:22, 11 авг 2023
На территории Аургазинского района Башкирии случилось смертельное дорожное транспортное происшествие. Подробности рассказали в республиканской Госавтоинспекции.
По имеющимся данным, на восьмидесятом километре трассы, соединяющей Уфу и Оренбург, произошло столкновение трех автомобилей: БМВ, "Лады Веста" и грузовика Скания.
В результате ДТП от полученных травм скончался водитель БМВ. Подробности произошедшего уточняются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Айргазинском районе Башкортостана погиб 18-летний парень, который катался с пьяным другом.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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