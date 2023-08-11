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В Башкирии мужчина попал в реанимацию с ожогами, после попытки потушить баню

В Башкирии мужчина попал в реанимацию с ожогами, после попытки потушить баню

09:37, 11 авг 2023

В четверг вечером, 10 августа, на территории Чишминского района Башкирии случился пожар в населенном пункте Петряево. Подробности сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.

По предварительной информации, на улице Подгорная мужчина в возрасте 47 лет пытался собственными силами потушить горящую баню, в результате чего получил термические ожоги 30 процентов тела, десять из которых оказались глубокими. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ожогового центра городской клинической больницы № 18. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Обстоятельства, приведшие к возгоранию, предстоит установить дознавателю МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в сгоревшей квартире в Чишминском районе Башкортостана обнаружили тело мужчины.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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