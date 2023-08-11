В Уфе под колеса автобуса «НефАЗ» попал 63-летний мужчина
12:01, 11 авг 2023
В Уфе 63-летний местный житель попал под колеса автобуса. ДТП случилось на ул. Юрия Гагарина в микрорайоне Сипайлово. Подробности рассказали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.
В момент происшествия пешеход пересекал проезжую часть, под разрешающий сигнал светофора. К счастью, травмы оказались незначительными: мужчина получил лишь несколько ушибов и отказался от госпитализации.
В автобусе ехали пять пассажиров. Никто из них не пострадал. В настоящее время уточняются детали произошедшего.