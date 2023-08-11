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В Уфе под колеса автобуса «НефАЗ» попал 63-летний мужчина

В Уфе под колеса автобуса «НефАЗ» попал 63-летний мужчина

12:01, 11 авг 2023

В Уфе 63-летний местный житель попал под колеса автобуса. ДТП случилось на ул. Юрия Гагарина в микрорайоне Сипайлово. Подробности рассказали в пресс-центре столичной Госавтоинспекции.

В момент происшествия пешеход пересекал проезжую часть, под разрешающий сигнал светофора. К счастью, травмы оказались незначительными: мужчина получил лишь несколько ушибов и отказался от госпитализации.

В автобусе ехали пять пассажиров. Никто из них не пострадал. В настоящее время уточняются детали произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе «Лада Гранта» опрокинулась на бок после аварии с иномаркой.

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Автор: proural.info
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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