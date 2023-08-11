В Башкирии на горе заблудились две девушки

14:49, 11 авг 2023

Накануне в спасательную службу поступил сигнал от девушек, заблудившихся в Белорецком районе Башкирии. Подробности на своей личной страничке в соцсетях рассказал председатель ГК РБ по ЧС Ф. Гумеров.

На склоне горы «Малиновая» две девушки потеряли дорогу и заблудились. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось быстро определить местоположение туристок и доставить их в Белорецк. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе Башкортостана группу туристов напугал медведь.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ