Житель Уфы зарезал соседа, оскорбившего его мать

09:42, 12 авг 2023

В городе Уфа, прямо под окнами жилого дома, расположенного на улице Борисоглебская, было обнаружено тело мужчины в возрасте 39 лет. Выяснилось, что жестокое убийство совершил сосед.

Согласно информации, предоставленной следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, между мужчинами вспыхнула ссора. Причиной этого стали оскорбления в адрес матери подозреваемого. Молодой человек полез драться, а затем отправился домой за ножом и несколько раз ударил им своего оппонента. Мужчина умер от нанесенных травм до приезда медиков скорой помощи.

Сразу после нападения парень скрылся, но позже вернулся на место преступления в сопровождении матери и отчима. Он убедил своих близких, чтобы те не раскрывали детали происшествия полицейским. Тем не менее, в ходе допроса показания свидетелей разнились, и правда вскрылась.

Сейчас следователи проводят предварительные следственные действия с обвиняемым. Он находится под стражей на время проведения расследования. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили комплекс экспертиз в рамках судебного процесса, а также допросили свидетелей и очевидцев инцидента.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ