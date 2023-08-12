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В Башкирии женщина ранила ножом мужа в живот

В Башкирии женщина ранила ножом мужа в живот

10:43, 12 авг 2023

Под Уфой едва не завершился трагедией семейный конфликт. Супружеская пара поссорилась, в результате чего женщина выхватила нож и ударила им своего мужа.

Согласно информации, которую передали в пресс-центре Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан, о произошедшем полицейским сообщил медицинский персонал больницы, куда с ножевым ранением брюшной полости был госпитализирован 39-летний житель населенного пункта Чесноковка.

Пострадавший как мог выгораживал супругу, рассказывая историю о том, что получил удар ножом от неизвестных, которые напали на него на улице.

Правоохранители раскрыли правду, установив, что настоящей виновницей происшествия являлась 39-летняя супруга пострадавшего.

Женщина призналась, что вместе с мужем они работают на одном предприятии и конфликтная ситуация произошла там. После работы пара решила наладить отношения устроив застолье, но ситуация лишь усугубилась. В ходе выяснения отношений, женщина не выдержала наплыва отрицательных эмоций, схватила нож и ранила мужа в живот. После случившегося мужчина покинул квартиру, направившись к родственнице, жившей в этом же доме, и вызвал скорую.

Было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Семен Подгорный
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