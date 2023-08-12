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В Башкирии в аварии на трассе погибла пассажирка ВАЗ-2112

В Башкирии в аварии на трассе погибла пассажирка ВАЗ-2112

21:34, 12 авг 2023

В субботу вечером, 12 августа, на территории Туймазинского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом: на участке автодороги Туймазы — Серафимовский — Усманташлы, рядом с населённым пунктом Гафурово, произошло столкновение двух легковых автомобилей —Тойоты rav4 и «ВАЗ-2112».

В ДТП погибла пассажирка, ехавшая в отечественном авто, при этом водитель «ВАЗ-2112» получил различные травмы. Его доставили в больницу для госпитализации.

На месте инцидента работают инспекторы ДПС и другие службы экстренного реагирования.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Туймазинском районе РБ девочка упала с крыши гаража.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район аварии происшествия
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