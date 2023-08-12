В Башкирии подросток зарубил топором 17-летнюю девушку

23:01, 12 авг 2023

В Республике Башкортостан полицейские задержали несовершеннолетнего жителя населенного пункта Галиахметово Хайбуллинского района республики. 16-летнего подростка подозревают в совершении жестокого убийства 17-летней знакомой. Её тело было обнаружено в поле. Подробности рассказали в пресс-центре следкома по РБ.

— Главный подозреваемый в жестокой расправе над девушкой был задержан полицейскими по горячим следам. Сейчас он находится на допросе у следователей, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в четверг, 10 августа, в отделение полиции пришла женщина и написала заявление о пропаже 17-летней племянницы. Девушка приехала погостить на лето. По словам жительницы Галиахметово, накануне родственница отправилась на прогулку с друзьями, но обратно не вернулась.

Тело школьницы обнаружили в поле, на расстоянии трех километров от дома. На ее теле были найдены травмы, нанесенные топором, что говорило о насильственном характере смерти. Кроме того, на месте убийства находились детали автомобиля и следы аварии. В дальнейшем выяснилось, что фрагменты запчастей принадлежат автомашине марки ВАЗ-21114.

В тот же день был найден автомобиль с аналогичными повреждениями. Водителем оказался 16-летний подросток, с которым в последний раз видели убитую. Поняв безвыходность ситуации, юноша во всем сознался.

Согласно версии следствия, 9 августа вместе со своей жертвой молодой человек употреблял алкогольные напитки. Затем предложил отвезти её до дома. По пути между ними произошла ссора, парень свернул с дороги в лес, где нанес ей удар по голове остриём топора. После этого, пытаясь скрыться с места преступления, в спешке совершил ДТП.

— Задержанному предъявили обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — резюмировали в следственном комитете.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ