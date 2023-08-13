Жители Уфимского района вытащили из пожара бездыханное тело мужчины

11:59, 13 авг 2023

В населенном пункте Таптыково, расположенном в Уфимском районе, случился пожар со смертельным исходом. Подробности происшествия стали известны из сводок пресс-службы МЧС по Республике Башкортостан.

Согласно данным ведомства, возгорание произошло в воскресенье утром, 13 августа, в жилом доме, расположенном на улице Миниахметова. Выяснилось, что пожар охватил 1-этажное кирпичное здание. К моменту прибытия огнеборцев, местные жители вытащили хозяина дома из огня, однако, несмотря на усилия, спасти его не удалось: медики скорой помощи констатировала смерть мужчины.

— Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС, на месте работает следственно-оперативная группа, — информировали в ведомстве.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе произошел пожар в глэмпинге «Бани в лесу».

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ