Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На трассе в Башкирии погиб 20-летний водитель грузовика «Вольво»

На трассе в Башкирии погиб 20-летний водитель грузовика «Вольво»

23:37, 13 авг 2023

В Республике Башкортостан управляя грузовым автомобилем «Вольво» погиб двадцатилетний парень. Подробности сообщили в пресс-центре республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, смертельное ДТП случилось на участке автодороги, соединяющей Уфу, Инзер и Белорецк. Молодой водитель потерял управление и выехал в кювет, вследствие чего грузовик загорелся. Молодой человек скончался на месте происшествия, а его пассажир в возрасте 28 лет, был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

В данный момент выясняются подробности произошедшего.

В Башкирии в аварии на трассе погибла пассажирка ВАЗ-2112

Читайте также:

В Башкирии в аварии на трассе погибла пассажирка ВАЗ-2112

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия смертельная авария
Читайте также

В Башкирии в ДТП погиб водитель, три его пассажира получили травмы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в ДТП погиб водитель, три его пассажира получили травмы
В Башкирии погиб водитель, насмерть сбивший лося
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель, насмерть сбивший лося
В Башкирии в массовой аварии с грузовиком погиб водитель BMW
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в массовой аварии с грузовиком погиб водитель BMW
На трассе в Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель
Происшествия в Башкирии
На трассе в Башкирии, столкнувшись с грузовиком, погиб молодой водитель


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok