На трассе в Башкирии погиб 20-летний водитель грузовика «Вольво»
23:37, 13 авг 2023
В Республике Башкортостан управляя грузовым автомобилем «Вольво» погиб двадцатилетний парень. Подробности сообщили в пресс-центре республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, смертельное ДТП случилось на участке автодороги, соединяющей Уфу, Инзер и Белорецк. Молодой водитель потерял управление и выехал в кювет, вследствие чего грузовик загорелся. Молодой человек скончался на месте происшествия, а его пассажир в возрасте 28 лет, был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.
В данный момент выясняются подробности произошедшего.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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