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В Башкирии заблудилась семья из Оренбургской области

В Башкирии заблудилась семья из Оренбургской области

12:17, 16 авг 2023

На территории Башкирии заблудилась семья из Оренбургской области, состоявшая из 5 человек.

По дороге в населенный пункт Таштугай в Хайбуллинском районе республики сломался автомобиль, в котором ехали молодые и пожилые супруги, а также одиннадцатилетний ребенок. Подробности инцидента рассказали в региональном ГК ЧС по Башкортостану.

Во время поездки они решили заехать к реке Таналык, но их автотранспорт вышел из строя, вынудив семью остановиться. Точное местоположение им установить не удалось, сообщили в спасательном ведомстве.

Семью разыскали сибайские спасатели. Посредством телефонной связи они дали семье точное место встречи, добрались до них и организовали эвакуацию.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Хайбуллинском районе РБ в лобовой аварии погибли два человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Хайбуллинский район происшествия
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