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В Башкирии подросток на мопеде сбил ребенка и спрятался в подвале

В Башкирии подросток на мопеде сбил ребенка и спрятался в подвале

14:06, 16 авг 2023

На территории Кармаскалинского района Башкирии подросток на мопеде допустил наезд на пятилетнего ребенка. Последнего в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу. Подробности сообщили в ГИБДД по РБ.

Со слов полицейских, после столкновения водитель двухколесного транспортного средства поспешно скрылся. 13-летний юноша затаился в погребе одного из деревенских домов. Мальчик рассказал, что родители запретили ему управлять мопедом, поэтому его испугали последствия.

— Ребенок ударился о защиту мопеда. Дальше я хотел остановиться, но что-то передумал, поехал к другу. Мы спрятали мопед, я спрятался сам. Папа с мамой не разрешают ездить на мопеде, — признался школьник.

Следует отметить, что мать подростка узнала о проступке своего сына от соседей. Она заявила, что разрешение брать мопед ему никто не давал.

В настоящее время ведется расследование данного инцидента. Подросток ранее привлекался к ответственности.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Кармаскалинского района Башкортостана получил ожоги, пытаясь потушить пожар в доме.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Кармаскалинский район происшествия ДТП
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