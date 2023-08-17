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Фура с 20 тоннами топлива опрокинулась в Башкирии

Фура с 20 тоннами топлива опрокинулась в Башкирии

09:05, 17 авг 2023

На территории Мечетлинского района Башкирии в четверг утром, 17 августа, перевернулся перевозивший топливо грузовой автомобиль «Man». Подробности аварии рассказали в региональной ГИБДД.

Бензовозом управлял мужчина в возрасте 36 лет. Вблизи населенного пункта Большеустьикинское водитель потерял управление, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся. В момент ДТП грузовик перевозил 20 тонн топлива. Пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и службы экстренной помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб уроженец Мечетлинского района Башкортостана Ильгизар Ахкямов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия аварии
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