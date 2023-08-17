Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии рецидивист задушил девушку электрическим шнуром

В Башкирии рецидивист задушил девушку электрическим шнуром

10:19, 17 авг 2023

В Краснокамском районе Башкортостана будут судить 34-летнего ранее судимого мужчину. Ему выдвинули обвинение в совершении убийства 27-летней молодой женщины.

По информации районного суда, между подсудимым и жертвой возник конфликт. Преступник взял электрический шнур и начал душить им несчастную до тех пор, пока та не умерла.

Рецидивиста поместили под стражу в следственный изолятор сроком на 2 месяца. Следственные органы предполагают, что он может оказать давление на свидетелей. Многие из них являются его родственниками, которые могут изменить свои показания или дать ложные, из-за угроз и уговоров.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Краснокамского района Башкирии брызнул в соседа по коммуналке серной кислотой.

В Башкирии подросток зарубил топором 17-летнюю девушку

Читайте также:

В Башкирии подросток зарубил топором 17-летнюю девушку

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: Краснокамский район происшествия убийство
Читайте также

В Удмуртии суп стал причиной убийства
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Удмуртии суп стал причиной убийства
В Башкирии мать истязала трехлетнего сына за непослушание
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мать истязала трехлетнего сына за непослушание
Житель Башкирии с особой жестокостью убил свою сожительницу
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии с особой жестокостью убил свою сожительницу
Житель Башкирии задушил возлюбленную ремнем от сумки
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии задушил возлюбленную ремнем от сумки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok