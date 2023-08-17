В Башкирии рецидивист задушил девушку электрическим шнуром

10:19, 17 авг 2023

В Краснокамском районе Башкортостана будут судить 34-летнего ранее судимого мужчину. Ему выдвинули обвинение в совершении убийства 27-летней молодой женщины.

По информации районного суда, между подсудимым и жертвой возник конфликт. Преступник взял электрический шнур и начал душить им несчастную до тех пор, пока та не умерла.

Рецидивиста поместили под стражу в следственный изолятор сроком на 2 месяца. Следственные органы предполагают, что он может оказать давление на свидетелей. Многие из них являются его родственниками, которые могут изменить свои показания или дать ложные, из-за угроз и уговоров.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Краснокамского района Башкирии брызнул в соседа по коммуналке серной кислотой.

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Автор: Семен Подгорный