В Уфе пьяный мотоциклист едва не погубил свою пассажирку

11:45, 17 авг 2023

В ночь на четверг, 17 августа, в Уфе произошла авария, в результате которой опрокинулся 32-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Ямаха». Водитель получил травмы и был госпитализирован. Не обошлось и без последствий для пассажирки мотоцикла, которая также получила серьезные повреждения.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой столичной Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), установлено, что в момент аварии водитель был пьян.

«Результаты проведенного тестирования показали, что концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составляла 0,338 миллиграмма на литр. Дополнительно были изучены анализы крови для медицинской экспертизы», — сообщили в официальном представительстве ГИБДД.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что житель Уфы изувечил сотрудницу массажного салона и отделался условным сроком.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ