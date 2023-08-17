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Житель Башкирии решил переплыть реку и едва не утонул

Житель Башкирии решил переплыть реку и едва не утонул

12:02, 17 авг 2023

В Салаватском районе Башкирии чуть не погиб житель населенного пункта Малояз.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, мужчина решил переплыть реку Юрюзань вблизи деревни Чулпан.

Инцидент произошел, когда 43-летний житель республики решил искупаться в необорудованном для этого месте. Во время специального рейда спасатели увидели, как мужчина из последних сил пытался доплыть до берега.

Специалисты службы эвакуировали пострадавшего и доставили его до берега. По оценке спасателей, мужчина не нуждался в медицинской помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Салаватском районе РБ произошла авария, в которой погиб человек.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: Салаватский район происшествия Малояз
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