Житель Башкирии решил переплыть реку и едва не утонул
12:02, 17 авг 2023
В Салаватском районе Башкирии чуть не погиб житель населенного пункта Малояз.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, мужчина решил переплыть реку Юрюзань вблизи деревни Чулпан.
Инцидент произошел, когда 43-летний житель республики решил искупаться в необорудованном для этого месте. Во время специального рейда спасатели увидели, как мужчина из последних сил пытался доплыть до берега.
Специалисты службы эвакуировали пострадавшего и доставили его до берега. По оценке спасателей, мужчина не нуждался в медицинской помощи.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Салаватском районе РБ произошла авария, в которой погиб человек.
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