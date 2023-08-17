В Башкирии в лесу обнаружили трупы двоих мужчин

14:00, 17 авг 2023

В городе Стерлитамак обнаружены тела двух мужчин. Эту информацию распространил паблик «Стерлитамак сити» в социальной сети «ВКонтакте». Подтверждение гибели молодых людей получено от Следственного комитета Республики Башкортостан.

Сообщается, что погибшие были найдены местными жителями в лесном массиве рядом с элеватором. Причиной смерти, как полагают правоохранители, могла стать передозировка запрещенными веществами.

Сейчас на месте происшествия проводится осмотр, изъяты найденные предметы для судебно-медицинской экспертизы. Проводится опрос свидетелей, с целью выяснения обстоятельств смерти.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке, за ложные сообщения по СВО в соцсетях, осудили пенсионерку.

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Автор: Семен Подгорный