В Башкирии ревнивец изрезал соперника ножом
14:40, 17 авг 2023
В Башкирии мужчина в возрасте 40 лет был доставлен в медицинское учреждение с многочисленными травмами, нанесенными ножом.
По информации, поступившей от пресс-службы республиканского следственного комитета, происшествие случилось вечером в понедельник, 14 августа, в городе Белорецк.
Компания из трех мужчин и двух женщин распивала алкоголь в дачном домике в СНТ «Родник». Во время застолья хозяйка дома вступила в конфликт со своим 36-летним сожителем: тот приревновал женщину к 40-летнему гостю. Под влиянием эмоций дебошир напал с ножом на своего оппонента, нанеся несколько ножевых ранений в области груди, шеи и головы. Остальные присутствующие успокоили ревнивца и вызвали медиков скорой помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу, это спасло ему жизнь.
По данному инциденту возбудили уголовное дело, предъявлено обвинение по факту покушения на убийство. Задержанному в ближайшее время изберут меру пресечения.
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