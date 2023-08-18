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В Башкирии ветеринары вылечили брошенного в костер котенка

В Башкирии ветеринары вылечили брошенного в костер котенка

09:32, 18 авг 2023

Сотрудники ветеринарной станции в Благовещенском районе Башкирии 14 дней лечили молодую кошку, получившую ожоги после того, как ее бросили в костер. Подробности рассказали в пресс-службе ветеринарного комитета Башкортостана.

Инцидент произошел на территории кемпинга возле реки Белой. Работники зоны отдыха обнаружили кошку в лесу с обожженными подушечками лап, кончиков ушей и обгоревшей шерстью на лапах и животе.

Решено было перевести животное в стационар клиники Благовещенской районной ветеринарной станции. Сначала лапки сильно кровоточили и шелушились. Животное мучилось и было не в состоянии ходить, а только лежало. Ежедневно проводилась обработка ран, и процесс заживления заметно ускорился. Через 2 недели усатая полностью восстановилась, для нее даже нашлась заботливая семья.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет Башкирии по ветеринарии
Теги: Благовещенский район кошка
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