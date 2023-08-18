В Уфе спасатели помогли собаке и попавшему под капот котенку

10:58, 18 авг 2023

Спасатели уфимского УГЗ помогли двум животным избежать гибели. Подробности рассказали в пресс-службе столичного ведомства.

Первый случай произошел на этой неделе: был спасен маленький котенок, который залез под капот автомобиля, а когда был запущен двигатель, его затянуло ремень кондиционера. Водитель, услышав жалобное мяуканье, понял что произошло и связался со спасателями, которые бережно освободили несчастное животное.

Еще одно происшествие случилось на стройплощадке одного из объектов в Уфе. Здесь в яму упала собака. Рабочие, готовившиеся монтировать опору, решили предварительно осмотреть углубление и увидели в нем пса. На помощь вновь пришли спасатели и вызволили четвероногого.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ