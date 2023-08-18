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В Нуримановском районе Башкирии произошел сильный пожар

В Нуримановском районе Башкирии произошел сильный пожар

18:39, 18 авг 2023

В пятницу, 18 августа, в жилом доме, расположенном в населенном пункте Красный Ключ Нуримановского района республики, случился пожар. Подробности рассказали в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Сразу же после получения сообщения о происшествии на место выехали огнеборцы из состава Госкомитета и другие службы экстренной помощи. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, жертв среди людей нет.

По словам представителей ведомства, специалисты в настоящее время занимаются выяснением причин произошедшего.

На территории Красного Ключа находится крупнейший родник в мире. Ежегодно это место привлекает множество туристов из различных уголков страны.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Нуримановском районе РБ в ДТП попал экскурсионный автобус с пенсионерами.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия пожар
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