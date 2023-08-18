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В Башкирии на улице нашли без сознания двух подростков

В Башкирии на улице нашли без сознания двух подростков

18:50, 18 авг 2023

Сегодня утром в Стерлитамаке, примерно в 6.00, прохожие обнаружили на улице двух подростков без сознания. Очевидцы связались со скорой, после чего детей госпитализировали в местную больницу.

По информации, поступившей от пресс-службы минздрава РБ, оба подростка находятся в крайне тяжелом состоянии. Один из них пришёл в сознание.

Предварительный диагноз, который был поставлен врачами подросткам 15 и 16 лет - отравление неизвестным веществом.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Стерлитамаке в лесу обнаружили трупы двоих мужчин.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район происшествия отравление
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