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В Башкирии во время пожара в кирпичном доме погибла женщина

В Башкирии во время пожара в кирпичном доме погибла женщина

12:04, 19 авг 2023

Сегодня утром, 19 августа, в СНТ «Родничок», находящемся в городе Бирск, произошло трагическое происшествие: в результате пожара погибла женщина. Подробности рассказали в МЧС по Башкирии.

Сразу после получения сообщения о происшествии на место выехали экстренные службы, которые зафиксировали открытое горение кирпичного дома с пристроем. Пожар огнеборцы локализовали за 15 минут, а через некоторое время полностью его ликвидировали. Во время тушения возгорания обнаружили тело погибшей женщины. Её личность предстоит установить.

Дознаватель МЧС выясняет причину произошедшего.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Бисрком районе Башкортостана столяру пилорамы в горло вонзилась деревянная заготовка

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Автор: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирск Бирский район происшествия смерть пожар
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