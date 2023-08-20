В Башкирии госпитализировали трех человек, которые надышались краской

11:20, 20 авг 2023

В субботу, 19 августа, на территории Абзелиловского района Башкирии трое жителей чуть не лишились жизни во время покраски погреба. Подробности сообщили в государственном комитете по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан.

Дежурная служба получила сообщение о том, что в населенном пункте Таштуй местные жители потеряли сознание, надышавшись краской, которой красили погреб.

В результате произошедшего двое мужчин и одна женщина были госпитализированы в ЦРБ села Аскарово.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Абзелиловском районе Башкортостана под колесами Рено погиб мужчина.

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Автор: Семен Подгорный