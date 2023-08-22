Две туристки заблудились на Айгирских скалах в Башкирии

10:28, 22 авг 2023

В Башкирии на территории Белорецкого района сегодня во вторник, 22 августа, заблудились две туристки. Подробности происшествия сообщили в пресс-центре Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС.

Путешественницы потерялись в лесной местности в ходе спуска с горного пика под названием "Уфа" на Айгирских скалах. Благодаря навигационным указаниям спасателей ГК РБ по ЧС, туристкам удалось самостоятельно выбраться из затруднительного положения. Помощь медиков им не понадобилась.

Спасатели рекомендуют предпринять определенные шаги, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Перед началом путешествия необходимо проинформировать родственников и близких о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Также, специалисты подчеркивают важность следующих мер предосторожности:

- Воздержитесь от посещения незнакомых мест.

- Обязательно зарядите аккумулятор своего мобильного телефона перед выходом.

- Возьмите с собой важные в походе нож, компас, спички и фонарик.

- Подготовьте запас еды, питья и необходимых медикаментов.

- Оцените свои физические способности и общее состояние здоровья перед началом путешествия.

- Людям пожилого возраста рекомендуется воздержаться от дальних маршрутов и тем более от походов в одиночку.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik