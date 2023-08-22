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В Уфе молодой водитель ВАЗ-21124 разбился в ДТП с иномаркой

В Уфе молодой водитель ВАЗ-21124 разбился в ДТП с иномаркой

11:09, 22 авг 2023

В Уфе утром, 21 августа, случилось дорожно-транспортное происшествие в Октябрьском районе, в результате которого травмы получил молодой мужчина. Подробности аварии сообщили в информационном отделе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на ул. Ландшафтная. 61-летний водитель автомобиля Митсубиши Оутлэндер, совершая поворот, столкнулся с ВАЗ-21124, двигавшимся во встречном направлении. В результате аварии пострадал 18-летний парень, ехавший в отечественном автомобиле. Он был доставлен в больницу и после осмотра и оказания медпомощи, отпущен домой.

По факту произошедшего ведется разбирательство.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что жительница Уфы убила своего возлюбленного из-за воздушного фонаря.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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