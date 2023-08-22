В Уфе 4-летний мальчик на самокате попал во дворе дома под колеса иномарки (видео)

14:12, 22 авг 2023

В понедельник, 21 августа, в мкр. Черниковка города Уфа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 4-летний мальчик на самокате. Подробности происшествия сообщили в информационном центре столичной ГИБДД.

Инцидент случился, когда 36-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершая поворот на территории двора по ул. Льва Толстого, дом 13, не заметил мальчика и наехал на него. Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

После произошедшего началось расследование.

В управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения обратились к родителям с призывом не оставлять без присмотра малолетних детей.

– Следует научить детей прежде всего привычке перед выходом на дорогу останавливаться и внимательно оглядываться по сторонам. Важно постоянно напоминать маленьким пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасности при приближении к проезжей части, на автобусных остановках и в жилых районах. Также стоит обсудить с ними сложные ситуации, которые могут возникнуть на улицах, – подчеркнули представители Госавтоинспекции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ