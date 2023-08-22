В Петербурге самолет до Уфы прервал взлет из-за неисправности

14:49, 22 авг 2023

Вечером в понедельник, 21 августа, на территории аэропорта в Санкт-Петербурге произошёл инцидент, из-за которого было вынуждено прервать взлет воздушное судно, направлявшееся в Уфу. Подробности происшествия сообщил ТГ-канал AVIAINCIDENT.

Самолет вернулся на место стоянки после того, как уже начал набирать скорость для взлёта. Причиной стала неполадка в работе передней опоры шасси. Вслед за этим взлетно-посадочную полосу осмотрели специалисты службы аэродрома.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в тот же день, но несколько часов ранее, в московском аэропорту также возникла нештатная ситуация. Самолет, летевший из Уфы, объявил тревогу из-за низкого объема топлива на высоте 460 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik