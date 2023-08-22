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На стройке в Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 14-го этажа

На стройке в Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 14-го этажа

15:06, 22 авг 2023

Сегодня во вторник, 22 августа, в городе Уфе произошла трагическая гибель рабочего. Подробности несчастного случая сообщило издание «Вся Уфа».

Инцидент произошел на стройплощадке в одном из жилых комплексов. Сообщается, что мужчина сорвался с 14 этажа в лифтовую шахту и скончался до прибытия медицинской помощи.

В информационный центр Следкома по республике Башкортостан рассказали, сто на место произошедшего был направлен следователь. Осуществляется осмотр места трагического случая, выясняются обстоятельства, приведшие к гибели рабочего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 4-летний мальчик на самокате попал во дворе дома под колеса иномарки (видео).

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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