На стройке в Уфе погиб рабочий, сорвавшись с 14-го этажа

15:06, 22 авг 2023

Сегодня во вторник, 22 августа, в городе Уфе произошла трагическая гибель рабочего. Подробности несчастного случая сообщило издание «Вся Уфа».

Инцидент произошел на стройплощадке в одном из жилых комплексов. Сообщается, что мужчина сорвался с 14 этажа в лифтовую шахту и скончался до прибытия медицинской помощи.

В информационный центр Следкома по республике Башкортостан рассказали, сто на место произошедшего был направлен следователь. Осуществляется осмотр места трагического случая, выясняются обстоятельства, приведшие к гибели рабочего.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 4-летний мальчик на самокате попал во дворе дома под колеса иномарки (видео).

Читайте также: В Башкирии женщина получила множественные порезы винтом лодки

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный