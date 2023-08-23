В Башкирии на необорудованном пляже утонул пенсионер

09:49, 23 авг 2023

В ночь на среду, 23 августа, на территории Благовещенского района Башкирии произошел несчастный случай: во время рыбалки в реке утонул пожилой мужчина. О происшествии сообщили в информационном центре республиканского отделения МЧС.

Инцидент произошел на реке Уфа, в месте, находящемся близ населенного пункта Файзуллино. Безжизненное тело мужчины в возрасте 69 лет обнаружили его родственники, после чего передали полицейским. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выбирать для отдыха на воде специально оборудованные пляжи, где работают опытные спасатели, а дно водоема проверено на безопасность. Если вы употребили алкогольные напитки, лучше остаться на берегу и воздержаться от купания, чтобы избежать подобных происшествий.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе Башкортостана в сгоревшем доме обнаружили тела мужчины и его сожительницы.

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Автор: Семен Подгорный