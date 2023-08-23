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В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимацию из-за отравления грибами

В Башкирии пять пенсионеров попали в реанимацию из-за отравления грибами

10:03, 23 авг 2023

Минздрав Республики Башкортостан рассказал о состоянии пожилых людей, пострадавших от отравления грибами.

Пять пенсионеров из Уфы, возраст которых составлял от 60 до 85 лет, приехали погостить к своей родственнице в населенный пункт Лаклы, расположенный в Салаватском районе республики. Пожилые гости отправились в лес за грибами, которые позже приготовили на ужин. Отведав блюдо уфимцы почувствовали недомогание.

По информации, предоставленной информационной службой республиканского Министерства здравоохранения, всех пятерых пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение.

«На данный момент двоих из них уже перевели в обычное отделение. Состояние отравившихся стабильное», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Салаватском районе РБ шквалистый ветер повредил кровлю и повредил автомобиль.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салаватский район происшествия отравление
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