На территории ЛНР разыскивают троих военных из Башкирии, совершивших убийство

17:42, 23 авг 2023

Согласно информации, опубликованной ТГ-каналом Baza, правоохранительные органы объявили в розыск трех военнослужащих из Башкирии, чей возраст составляет от 25 до 33 лет. Они подозреваются в совершении убийства на территории Луганской Народной Республики.

Сообщается, что трое сослуживцев участвовали в преступлении, которое произошло вблизи населенного пункта Старобельск. Подозреваемые находятся в бегах.

Известны личности преступников: Ильнар Н. (33 года), Салават Р. (29 лет) и Айдар А. (25 лет). Мужчины проходили службу в одной артбатарее. В апреле текущего года они заключили контракт и отправились на территорию ЛНР.

По информации издания, данные о местонахождении подозреваемых были переданы в органы правопорядка нескольких регионов, включая приграничные территории, такие как Белгородская, Воронежская и Ростовская области.

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Автор: Семен Подгорный