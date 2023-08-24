На трассе в Башкирии опрокинулся грузовой автомобиль

14:25, 24 авг 2023

В Башкирии сегодня днем, 24 августа, на территории Дюртюлинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком. Подробности происшествия сообщили в региональном ГК РБ по ЧС.

Авария случилась на участке автодороги М-7 рядом с перекрестком Чекмагуш — Дюртюли. Водитель за рулем грузового транспортного средства марки FAW j6 не справился с управлением во время поворота и грузовик перевернулся на бок. К счастью, пострадавших нет.

На месте инцидента находятся спасатели и другие службы экстренной помощи.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что накануне произошла еще одна авария в Дюртюлинском районе: фура с отказавшими тормозами врезалась в стоящий кроссовер.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ