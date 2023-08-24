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В Башкирии водитель, которого преследовала ДПС врезался в припаркованную машину

В Башкирии водитель, которого преследовала ДПС врезался в припаркованную машину

16:10, 24 авг 2023

Сегодня в четверг, 24 августа, на территории Благовещенского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улиц Советская и Кирова. Водитель автомашины марки «Мазда» на высокой скорости не вписался в поворот и столкнулся с припаркованным автомобилем «Опель». Удар был настолько сильным, что была повреждена стена рядом стоящего здания.

По словам свидетелей происшествия, на момент ДТП автомобиль преследовали инспекторы ДПС.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Проводится разбирательство.

Ранее издание Newsbash сообщало о происшествии в Башкирии, которое произошло в Благовещенском районе: на необорудованном пляже утонул пенсионер

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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