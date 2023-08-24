В Уфе водитель сбил на пешеходном переходе ребенка

19:41, 24 авг 2023

В Уфе произошло ДТП с участием девятилетнего ребенка: прямо на пешеходном переходе его сбила машина.

По информации столичной Госавтоинспекции, инцидент случился примерно в половине третьего на ул. Ахметова. 51-летний водитель Хёндэ i20, совершая поворот на улицу Малыгина, наехал на мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьник получил серьезные травмы и его госпитализировали.

В настоящее время проводится административное расследование по данному инциденту.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало об еще одном ДТП в Уфе: 4-летний мальчик на самокате попал во дворе дома под колеса иномарки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ