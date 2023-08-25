В Башкирии во время пожара погибли мужчина и женщина

09:31, 25 авг 2023

В четверг, 24 августа, на территории Балтачевского раона Башкирии, в результате пожара погибли два человека. Информацию об этом передали в информационном центре республиканского МЧС.

Вечером на пульт дежурного поступило уведомление о возгорании на улице Мира, расположенной в населенном пункте Староянбаево. На место инцидента были направлены спасатели и другие службы экстренного реагирования.

По приезду огнеборцы зафиксировали открытое горение деревянного жилого дома, бани и двух сараев. Пожар был потушен. В процессе его ликвидации погибли два человека: женщина в возрасте 57 лет и мужчина, которому было 63 года.

Сейчас дознаватель МЧС занимается изучением причин произошедшего.

Ранее издание Newsbash сообщало об еще одном происшествии в Башкортостане произошедшем на территории Балтачевского района: в аварии погибли мотоциклист и житель Свердловской области.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ