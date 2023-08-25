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В Башкирии скончалась туристка попавшая под лопасти моторной лодки

В Башкирии скончалась туристка попавшая под лопасти моторной лодки

09:54, 25 авг 2023

В Башкирии на территории Павловского водохранилища в результате трагического происшествия погибла женщина в возрасте 35 лет. Туристка получила смертельные ранения, попав под лопасти моторной лодки.

По данным информационного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что трагедия случилась 19 августа. Во время купания, жительница республики попала под лопасти моторной лодки. Женщина получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу, но спасти не смогли.

«На данный момент проводится ряд следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин инцидента», — рассказали представители следкома.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: происшествия смерть павловское водохранилище
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