В Башкирии скончалась туристка попавшая под лопасти моторной лодки
09:54, 25 авг 2023
В Башкирии на территории Павловского водохранилища в результате трагического происшествия погибла женщина в возрасте 35 лет. Туристка получила смертельные ранения, попав под лопасти моторной лодки.
По данным информационного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что трагедия случилась 19 августа. Во время купания, жительница республики попала под лопасти моторной лодки. Женщина получила серьезные травмы, ее отвезли в больницу, но спасти не смогли.
«На данный момент проводится ряд следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин инцидента», — рассказали представители следкома.
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