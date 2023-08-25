В Башкирии загорелась фура с бревнами (видео)

11:12, 25 авг 2023

В Башкирии в четверг, 24 августа, на территории Белорецкого района республики загорелась фура с бревнами. Информацию об этом передали в информационном отделе регионального Госкомитета ЧС.

Вечером поступило уведомление в дежурную службу о возгорании грузового транспорта на 145-м километре трассы в направлении Уфа - Белорецк около населенного пункта Ревень. К месту инцидента были направлены службы экстренной помощи. Стало известно, что огонь охватил прицеп грузового автомобиля, перевозившего бревна.

Пожар был ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет. Причину инцидента предстоит выяснить.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе погибли отец с сыном, надышавшись в гараже угарным газом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ