В Башкирии загорелась фура с бревнами (видео)
11:12, 25 авг 2023
В Башкирии в четверг, 24 августа, на территории Белорецкого района республики загорелась фура с бревнами. Информацию об этом передали в информационном отделе регионального Госкомитета ЧС.
Вечером поступило уведомление в дежурную службу о возгорании грузового транспорта на 145-м километре трассы в направлении Уфа - Белорецк около населенного пункта Ревень. К месту инцидента были направлены службы экстренной помощи. Стало известно, что огонь охватил прицеп грузового автомобиля, перевозившего бревна.
Пожар был ликвидирован. В результате происшествия пострадавших нет. Причину инцидента предстоит выяснить.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Белорецком районе погибли отец с сыном, надышавшись в гараже угарным газом.
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