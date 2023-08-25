В Башкирии приятели расправились с дальнобойщиком баллонным ключом и ножом

11:31, 25 авг 2023

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Учалинского района. Им предъявлено обвинение в жестоком убийстве знакомого дальнобойщика. Информацию об этом сообщили в информационной службе ведомства.

По версии следствия, вечером 29 сентября 2022 года потерпевший припарковал свое транспортное средство на стоянке и встретился с приятелями. Группа из четырех человек употребляла спиртные напитки, после чего трое из них направились в сауну. Возвращаясь, между потерпевшим и обвиняемыми произошла конфликтная ситуация. Злоумышленники вывезли мужчину в лес, а затем нанесли смертельные травмы баллонным ключом и бревном. После этого тело дальнобойщика привязали тросом к автомобилю, оттащили в поле и закололи ножом. Спустя некоторое время они вернулись на место преступления и похоронили несчастного.

В ходе допросов обвиняемые пытались свалить вину друг на друга. Однако благодаря проведению очных ставок, анализу показаний на месте происшествия и исследованиям удалось подтвердить участие обоих в убийстве.

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Автор: Семен Подгорный