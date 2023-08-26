Несколько часов назад Уфу потрясла страшная трагедия

11:24, 26 авг 2023

В Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Башкортостан поступила информация о возгорании, произошедшем в городе Уфе, в результате которого погиб горожанин в возрасте 50 лет. Согласно сообщению, инцидент произошел на ул. Сагита Агиша.

В информационной службе ведомства передали, что пожар разгорелся в ночь на субботу, 26 августа. К месту происшествия прибыли пожарные, которые зафиксировали очаг возгорания в 3-комнатной квартире. Огнеборцы ликвидировали огонь за несколько минут. В процессе тушения были эвакуированы 6 взрослых и один ребенок. Двадцать человек покинули здание без помощи спасателей.

В ходе ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины. На данный момент обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками следственной группы МЧС.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Уфе набирает обороты новый вид мошенничества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ