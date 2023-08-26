В Башкирии водитель легковушки вместе с пассажиркой вылетели в кювет

11:36, 26 авг 2023

Вчера вечером на территории Дюртюлинского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие на участке дороги между населенными пунктами Староуртаево и Баишево. Информацию об этом передала информационная служба государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Предварительно установлено, что водитель автомашины марки Шевроле Кобальт потерял управление, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.

В результате произошедшего травмы получили два человека: водитель и пассажирка. Им удалось самостоятельно выбраться из авто. Пострадавшую женщину доставили в больницу города Дюртюли.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Дюртюлинском районе опрокинулся грузовой автомобиль.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ