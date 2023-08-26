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В Караидельском районе Башкирии в пожаре погиб человек

В Караидельском районе Башкирии в пожаре погиб человек

12:28, 26 авг 2023

В Башкирии сегодня ночью, 26 августа, на территории Караидельского района республики случился пожар. По данным регионального ГУ МЧС РФ пламя охватило жилой дом по улице Молодежной в населенном пункте Магинск.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в двухквартирном доме общей площадью 84 квадратных метра. В ходе тушения огня и разбора завалов было обнаружено тело погибшего мужчины в возрасте 39 лет.

В настоящий момент проводится расследование для выяснения причин произошедшего.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что житель Караидельского района РБ до смерти избил собутыльника металлическим ломом и обухом топора.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Караидельский район происшествия смерть пожар
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