Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Двое жителей Башкирии до смерти избили экс-сожителя собутыльницы

Двое жителей Башкирии до смерти избили экс-сожителя собутыльницы

13:07, 26 авг 2023

Двое жителей Дуванского района - мужчины в возрасте 44 и 34 лет, обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Эту информацию распространила информационная служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Согласно данным ведомства, 21 августа текущего года, обвиняемые употребляли алкоголь в квартире знакомой. Женщина поделилась с гостями о том, что ее бывший сожитель регулярно ее избивал. Те, вероятно, решив преподать урок, отправились к дому, где проживала жертва. Проникнув во двор, они избили хозяина до полусмерти. Убедившись, что потерпевший еще жив злоумышленники уехали на такси. Однако спустя некоторое время вернулись и обнаружили его мертвым. Тело нашла гражданская жена несчастного и обратилась в полицию.

Подозреваемых задержали, они во всем признались, их арестовали. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дуванском районе РБ порывистый ветер сорвал крышу школы.

В Башкирии приятели расправились с дальнобойщиком баллонным ключом и ножом

Читайте также:

В Башкирии приятели расправились с дальнобойщиком баллонным ключом и ножом

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: Дуванский район происшествия убийство
Читайте также

В Башкирии в пьяном угаре мужчина жестоко убил деревянной палкой сожительницу
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в пьяном угаре мужчина жестоко убил деревянной палкой сожительницу
В Аургазинском районе мужчина до смерти забил свою жену палкой
Происшествия в Башкирии
В Аургазинском районе мужчина до смерти забил свою жену палкой
Уфимец избил до смерти своего собутыльника и через две недели спрятал тело в канализации
Происшествия в Башкирии
Уфимец избил до смерти своего собутыльника и через две недели спрятал тело в канализации
В Уфе братья зверски избили и оставили умирать в погребе мужчину
Происшествия в Башкирии
В Уфе братья зверски избили и оставили умирать в погребе мужчину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok