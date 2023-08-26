Двое жителей Башкирии до смерти избили экс-сожителя собутыльницы

13:07, 26 авг 2023

Двое жителей Дуванского района - мужчины в возрасте 44 и 34 лет, обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Эту информацию распространила информационная служба Следственного управления Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Согласно данным ведомства, 21 августа текущего года, обвиняемые употребляли алкоголь в квартире знакомой. Женщина поделилась с гостями о том, что ее бывший сожитель регулярно ее избивал. Те, вероятно, решив преподать урок, отправились к дому, где проживала жертва. Проникнув во двор, они избили хозяина до полусмерти. Убедившись, что потерпевший еще жив злоумышленники уехали на такси. Однако спустя некоторое время вернулись и обнаружили его мертвым. Тело нашла гражданская жена несчастного и обратилась в полицию.

Подозреваемых задержали, они во всем признались, их арестовали. Расследование по данному делу продолжается.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дуванском районе РБ порывистый ветер сорвал крышу школы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком РБ