В Башкирии погиб водитель Matiz, лоб в лоб столкнувшись с фурой

15:11, 26 авг 2023

Сегодня в субботу, 26 августа, на территории Дюртюлинского района Башкирии случилась авария со смертельным исходом. По информации ГИБДД по РБ на участке трассы М-7 «Волга» столкнулись Дэу Матиз, которым управлял 76-летний водитель и встречный грузовик Скания.

Вследствие удара Matiz был отброшен на ехавший позади Фольксваген Тигуан. Пожилой водитель малолитражки от полученных травм скончался.

На месте происшествия находятся сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения и другие экстренные службы. В настоящее время проводится расследование с целью выяснения обстоятельств дорожной аварии.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Дюртюлинском районе водитель легковушки вместе с пассажиркой вылетели в кювет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ